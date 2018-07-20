Приамурье борется с паводком: режим ЧС объявлен в пяти муниципалитетах

Благовещенск, , 07:49 — REGNUM Амурская область борется с паводками. В пяти районах объявлен режим ЧС. Власти обещают, что наводнение-2013 не повторится, но людей пугает прибывающая вода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сильные ливни в Приамурье привели к разливу и выходу из берегов рек. Дороги подтоплены, несколько населённых пунктов отрезаны от Большой земли. В нескольких населённых пунктах — селе Черняевское Магдагачинского района, Новопетровском Константиновского района, Путятино и Новокиевское Мазановского района, селе Иваново и Архаре — введён режим ЧС.

Из-за размытой дождями дороги не смогла вернуться самостоятельно из похода группа детей-туристов. За школьниками вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Дети и их сопровождающие оказались в ловушке в горном приюте «Грозовое плато». В группе — 13 детей и 4 взрослых.

В связи с аварийной обстановкой, вызванной разливом рек, полностью запрещено любое движение по автотрассе Зея — Золотая Гора.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Амурской области сообщила, что всем, кто пострадал от «большой воды», будут выплачены компенсации.

Региональные власти и МЧС обещают, что повторения паводка-2013 не будет. Но местные жители боятся разгулявшейся стихии: в выходные Приамурье ждёт очередной мощный удар циклона.

На пассажирском пункте пропуска Благовещенск — Хэйхе китайская сторона ввела новый режим приёма и отправки судов — в связи с резким повышением уровня воды в реке Амур. Возможны задержки рейсов.

Мост между городом Белогорск и станцией Украина Серышевского района размыт паводком.

Затоплены все приамурские пляжи, а жители Приамурья уже попрощались с надеждой купаться этим летом: после паводка купаться в реках будет невозможно — вода будет мутной и очень грязной.

Важнейшая трасса Благовещенск — Свободный затоплена. Есть места, где обрушен асфальт, потоки воды бурлят вплотную к дорожному полотну.

В Ивановском районе вода уже «победила» дамбу и затопила несколько участков. Власти подготовили пункт временного размещения, но жители пока отказываются от эвакуации.

По данным МЧС, в основных реках Приамурья — Амуре, Зее и Селемдже — уровень воды поднимается на 0,2−0,6 метра в сутки.

Уровень воды в Амуре сейчас превышает норму на 1,5−5,2 метра в разных местах. Уровень воды в Зее выше нормы на 0,8−2,2 метра, в Селемдже на 0,-1,1 метра.

Серьёзному намоканию подверглись 95 тыс. гектаров посевных в Амурской области. В региональном минсельхозе пока не квалифицируют подтопление, но ситуацию мониторят практически круглосуточно. Примерно 8% посевов повреждены градом, и там урожая уже не будет.

Аграрии, которые застраховали урожай, получат компенсации от страховых компаний. Те же, кто не оформил страховку, останутся и без урожая, и без денег — в областном бюджете денег на эти цели нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. Первой приняла удар стихии Амурская область. Приамурье, Хабаровский край и ЕАО пострадали сильнее других регионов. Наводнение оставило без жилья и имущества сотни людей. В зону бедствия 29 августа 2013 года прибыл президент России Владимир Путин.

В регионах, пострадавших от наводнения, было развернуто 49 пунктов временного пребывания населения. К ликвидации последствий наводнения были привлечены более 300 тыс. человек. Из опасных зон было эвакуировано более 32 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. детей.

Общий ущерб от наводнения на Дальнем Востоке летом 2013 года составил 527 млрд рублей. Пострадавшими были признаны более 190 тыс. человек.