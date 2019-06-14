В «Аутизм — Регионах» осудили ведущую Малышеву за слова о «кретинах»

Москва, , 05:10 — REGNUM Слова ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой о «кретинах» осудили в Ассоциация «Аутизм — Регионы», сообщается в Facebook организации.

«Ассоциация «Аутизм — Регионы» выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью», — говорится в сообщении.

Ассоциация предупредила, что собирается потребовать разъяснений у Первого канала по поводу его отношения к людям с интеллектуальными нарушениями.

Напомним, скандал вокруг передачи Малышевой разгорелся после эфира 13 июня. Ведущий программы начала передачу словами:

«Наш первый разговор мы назвали сурово и строго — «Откуда берутся кретины?» Вы знаете, слово «кретин» — это вообще слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости».

В передаче упоминался диагноз «гипотериоз» (заболевание, связанное с недостатком йода). После этой передачи на Малышеву обрушился шквал критики.