Число пострадавших полицейских в Мемфисе выросло до 36

Мемфис, США, , 03:36 — REGNUM Полиция американского Мемфиса (штат Теннеси) призвала жителей города прекратить уличные беспорядки, в которых пострадали 36 правоохранителей, сообщает агентство Associated Press.

Власти города призвали жителей соблюдать спокойствие и прекратить уличные беспорядки на время расследования инцидента с убийством чернокожего подозреваемого сотрудниками полиции. Как отмечает агентство, призывы властей пока эффекта не возымели — протестующие припомнили правоохранителям другие случай убийств чернокожих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мемфисе вспыхнули уличные беспорядки, переросшие в столкновения с полицией.

Поводом для уличных волнений послужил инцидент с убийством 20-летнего чернокожего Брендона Веббера, застреленного правоохранителями при попытке задержания. Полицейские сообщили, что открыли огонь из-за того, что у подозреваемого якобы было оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20 полицейских пострадали в ходе уличных беспорядков в Теннеси