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Путин предоставил гражданство РФ американскому переводчику стихов Пушкина

Общество

Джулиан Генри Лоуэнфельд стал гражданином России

Москва, 13 июня 2019, 18:06 — REGNUM  Американский юрист, поэт, драматург и композитор Джулиан Генри Лоуэнфельд стал обладателем российского гражданства. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Джулиан Генри Лоуэнфельд родился 7 июня 1963 года в Вашингтоне в семье потомственных юристов. Помимо юридической деятельности занимается литературой и музыкой. Лоуэнфельд считается одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина и других русских поэтов.

В 2012 году Лоуэнфельд принял крещение в московском Сретенском монастыре. В 2013 году был награждён МИД России почётным знаком «За дружбу и сотрудничество» за «выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке».

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