В Петербурге запретили продавать «энергетики» детям и подросткам

Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM В Петербурге запретили продавать безалкогольные энергетические напитки детям и подросткам. Соответствующий закон подписал 13 июня врио губернатора Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Документ был принят городским парламентом в третьем чтении 31 мая текущего года. Согласно тексту закона, продажу энергетиков полностью запретили в школах, культурных и медицинских организациях, а также в спортивных учреждениях, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Нарушителям закона отныне грозит административный штраф. Для обычных граждан он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, а для фирм и компаний — до 50 тыс. рублей.

Как замечали авторы закона, подобные ограничения уже действуют в Московской, Амурской, Омской областях и ряде других регионов России. Полный запрет на продажу безалкогольных энергетиков установлен во Франции, Дании и Норвегии.

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