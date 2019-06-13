Четверг, 13 Июня 2019 года
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Египет начал сбор биометрической информации совершающих хадж паломников

Общество

Египет заявил, что биометрические данные будут использоваться для проверки услуг, предоставляемых паломникам компаниями, ответственными за проезд и проживание в Саудовской Аравии

Каир, 13 июня 2019, 16:34 — REGNUM  12 июня власти Египта заявили о начале сбора биометрических данных: сетчатки глаз и отпечатков пальцев — паломников, желающих в 2019 году совершить хадж в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

В официальном заявлении египетского министерства солидарности говорится, что сканирование будет проходить на основании разработанного Саудовской Аравией свода правил по исламскому паломничеству, которые предусматривают необходимость сбора биометрических данных для выдачи виз на совершение хаджа до начала паломничества.

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Зарубежная хроника
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