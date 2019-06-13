Младенческая смертность в Крыму снизилась почти в два раза – глава РК

Симферополь, , 14:16 — REGNUM За последние пять лет младенческая смертность в Крыму снизилась на 40%, а общая смертность — на 7,5%. Об этом 13 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За прошедшие пять лет сделано очень много. По статистическим показателям в Республике Крым, на 7,5% уменьшилась общая смертность и на 40% — младенческая смертность. Всё это стало возможным благодаря работе крымских врачей. Эта профессия требует неравнодушного подхода и особой внимательности», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская заявила, что Симферопольский район Крыма — единственный район, где рождаемость превышает смертность граждан.

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