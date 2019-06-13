В китайской Сычуани испытан аэропорт, строящийся на высоте более 4000 м

Чэнду, Китай, , 13:09 — REGNUM Новый аэропорт Гардзе-Тибетскогм автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая был испытан в тестовом режиме, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Аэропорт Гесар, который после открытия в сентябре текущего года станет уже третьим горным аэропортом округа, принял первый пассажирский самолет Airbus A319. В рамках тестовых испытаний, была проверена работа всех ключевых инфраструктурных и технических систем, включая диспетчерскую, взлетно-посадочную полосу, навигационные системы и системы связи.

Отметим, что позднее в 2019 году планируется запустить два авиамаршрута, соединяющие аэропорта города Чунцин и столицу Сычуани город Чэнду. Благодаря этому, время перелета между двумя точками сократится на восемь часов в сравнении с автомобильной поездкой. Строительство аэропорта на высоте 4068 метров началось в июне 2017 года.

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