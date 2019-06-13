Из новой игры Watch Dogs убрали собак, чтобы не расстраивать геймеров

Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM В предстоящей игре Watch Dogs: Legion не будет собак. Разработчики не стали добавлять четвероногих питомцев, чтобы не расстраивать геймеров видом грустных животных без хозяев, сообщает PCGamesN 12 июня.

Как сообщает креативный директор проекта Клинт Хокинг, реалистичная симуляция города в Watch Dogs: Legion должна учитывать все варианты происходящих событий. Разработчикам пришлось ответить и на такие вопросы как: «если игрок убьёт девушку, выгуливающую собаку в парке, то что станет с собакой?». В такой ситуации собака либо навсегда останется без хозяина, либо её возьмёт к себе другой житель, либо она просто исчезнет из мира игры.

В итоге разработчики решили полностью отказаться от собак в игре. Такой подход позволит избежать десятков виртуальных грустных животных, оставшихся без хозяев по вине игрока. Другой причиной подобного решения стала главная особенность игры — при гибели главного героя геймеры смогут взять на себя управление любым другим неигровым персонажем. В этом случае, у игроков должна появится возможность управлять и животными.

Напомним, релиз Watch Dogs: Legion состоится 6 марта 2020 года. События игры расскажут о группировке хакеров, пытающихся бороться с устоявшимся порядком в современном Лондоне. Впервые в серии геймеры будут управлять не конкретным героем, а целой командой уникальных персонажей со своей историей и способностями. Сообщается, что участником группировки сможет стать любой персонаж игры.

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