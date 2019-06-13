Школьников Белгорода обучат нейротехнологиям и нацелят на создание стартапа

Белгород, , 12:46 — REGNUM Инжиниринговая школа Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») приступила к подготовке обучения школьников Белгородской области по направлению «Нейротехнологии», сообщает 13 июня пресс-служба вуза.

Накануне в университете прошёл методический семинар для учителей биологии, информатики, физики. В рамках мероприятия руководитель лаборатории прикладных кибернетических систем МФТИ Тимур Бергалиев отметил, что главная задача учителей — правильно сориентировать ребёнка в школе на получение знаний в области неройтехнологий, подготовить к обучению в университете, а потом нацелить на создание собственного стартапа.

«Готовя кадры, которые будут работать в ближайшие 10−20 лет, мы смотрим с точки зрения инженерно-прикладного подхода. Необходимо уметь работать руками, если мы говорим про рыночный нейронет, а не просто про нейротехнологии. Настоящие специалисты должны владеть инженерно-техническими навыками», — сказал Бергалиев.

Отмечается, что в настоящее время перед будущими специалистами стоят такие задачи, как взаимодействие человека и машины, разработка нейроинтерфейсов, управление система бионических протезов или экзоскелетов. Другим направлением в этой области, где остаётся много нерешённых вопросов, в вузе назвали функционирование систем мониторинга состояния здоровья человека.

Организаторы семинара познакомили учителей с системой подготовки к олимпиаде НТИ по нейротехнологиям, рассказали о тех задачах, которые школьники будут решать в процессе реализации олимпиадных проектов, о формах организации каждого этапа олимпиады, специфике её заданий, об организации наставнической помощи в школах.

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