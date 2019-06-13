Полиция провинции Аньхой в Китае арестовала 10 торговцев коноплей

Хэфэй, Китай, , 12:41 — REGNUM Полиция провинции Аньхой на востоке Китая раскрыла случай интернет-продажи наркотиков, арестовав 10 подозреваемых и изъяв 60 кг конопли, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

В бюро общественной безопасности города Нинбо сообщили, что разрабатывали подозреваемых еще с ноября 2018 года. Полиция выяснила, что мужчина и женщина периодически посещали один из отелей города с подозрительными посылками. В посылках находилась конопля, который закупался клиентами через интернет, а указанные лица были курьерами.

На месте было задержано двое подозреваемых с 63 граммами конопли при них. Еще двое покупателей в провинции Сычуань на юго-западе Китая и в провинции Хубэй в центральной части Китая были задержаны позднее с 100 граммами наркотиков.

Позднее полиция города Аньхой задержала еще двух поставщиков конопли в провинции Цзянсу на востоке Китая, у которых при себе находилось 60 кг наркотика и инструменты для посадки семян.

Поставщики заработали более одного миллиона юаней (около $144,5 тыс.) посредством торговли наркотиками. Расследование продолжается, сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Китая изъяла 63 кг опиума в провинции Юньнань на юго-западе страны. Регион граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция изъяла 62,76 кг опиума на юго-западе КНР благодаря местным жителям