Собянин пообещал открыть новые станции метро Москвы в ближайшие дни

Москва, , 11:56 — REGNUM В «ближайшую неделю» в Новой Москве будет открыто несколько станций метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия совмещённого тоннеля для автомобилей и метро на участке магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра столицы новые станции метро будут открыты на участке «до Коммунарки».

«Мы постарались, чтобы к каждой новой станции метрополитена были проложены дороги, пешеходные маршруты, парковки. Какие-то работы уже закончены, какие-то находятся в стадии строительства, но стараемся, чтобы новые станции были максимально доступны для жителей», — пообещал Собянин.

Ранее говорилось, что на новом южном участке Сокольнической линии будет четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии московского метрополитена.

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