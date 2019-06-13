В Казахстане назвали сроки установления предельных цен на лекарства

Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Предельные цены на лекарства для розничной продажи в Казахстане планируется установить в июле 2019 года. Об этом 13 июня заявила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, передает телеканал «Хабар 24».

По её словам, министерство ведет работу по усилению контроля качества и безопасности лекарств и медицинских изделий. В связи с этим были усилены меры по рецептурному отпуску лекарств и борьбе с фальсификацией.

Отметим, согласно действующему законодательству Казахстана, за нарушение правил регулирования цен на лекарства предусматривается штраф в размере от 70 до 1000 месячных расчетных показателей ($460-$6 565).

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