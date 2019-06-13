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Базуки в сторону: Cyberpunk 2077 можно пройти без единого убийства

Общество

Всё оружие в игре будет иметь специальный «нелетальный» режим

Базуки в сторону: Cyberpunk 2077 можно пройти без единого убийства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Компьютерные игры

Лос-Анджелес, США, 13 июня 2019, 11:20 — REGNUM  Во время ежегодной игровой выставки E3 2019 ведущий квест-дизайнер игры Cyberpunk 2077 Павель Сасько рассказал об особенностях предстоящего проекта. По его словам, игру можно будет пройти, не совершив ни единого убийства, сообщает PCGamer 12 июня.

Сасько рассказал, что у всего оружия и программного обеспечения в игре будет специальный «нелетальный» режим. Таким образом, врагов можно оглушить, усыпить или сбить с ног. Подобный подход сильно разнообразит прохождение Cyberpunk 2077 и даст игрокам возможность экспериментировать и придумывать собственные пути решения внутриигровых задач.

Единственным исключением станет «выстрел из базуки в лицо». По словам Павла Сасько, априори смертельным в игре будет только то оружие, которое по определению невозможно сделать достаточно безопасным. Но, если не использовать подобное вооружение, то почти всю игру можно будет пройти в стелс-режиме (скрытно).

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 2020 года. Ранее игроки высказали своё недовольство изображением модели-транссексуала на рекламном постере в игре. Однако один из художников CD Projekt RED Касия Редесюк заявила, что подобные изображения лишь пародируют современные рекламные плакаты с учётом мира Cyberpunk 2077.

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