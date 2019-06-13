Главарь банды Цапков жив? Прокуроров просят проверить смерть Сергея Цапка

Сочи, Краснодарский край, , 10:56 — REGNUM Прокуратуру Сочи просят проверить информацию о неожиданном «воскрешении» лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Очевидцы сообщают о том, что 4 июня в Сочи на месте ДТП, где автомобиль BMW врезался в отбойник, видели человека, очень похожего на главаря банды, который, по официальной информации, еще в 2014 году умер в СИЗО.

«В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия, именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр», — цитирует обращение в прокуратуру «КП-Кубань».

Между тем, по информации РИА Новости, пока в прокуратуру никаких заявлений о проведении проверки не поступало.

Отметим, что адвокат группировки Умалат Сайгитов в беседе с «360» допустил возможное «воскрешение» Цапка.

«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, банда Цапков действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 годы. На счету группировки, по данным следствия, не менее 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме местного фермера. Бандиты не пожалели даже детей, в том числе грудную девочку. Лидер банды Сергей Цапок в 2013 году был приговорен к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался.