Программа повышения трудовой мобильности заработала во всех регионах ДФО

Москва, , 08:27 — REGNUM Принятая в России программа повышения трудовой мобильности начала работать для всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает 13 июня пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

В соответствии с распоряжением правительства России от 7 июня 2019 года № 1234-р, еще четыре субъекта округа — Бурятия, Якутия, Забайкальский край и Еврейская автономная область — включены в перечень регионов, привлечение трудовых ресурсов в которые считается приоритетным. Таким образом, работодатели в пределах ДФО могут получить из федерального и регионального бюджета поддержку на привлечение работников.

«Для работников — это возможность в рамках подписанного трудового договора получить компенсацию от компании на переезд, найм жилья, обустройство на новом месте или переобучение», — пояснил генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Отмечается, что практическая реализация программы для указанных четырёх субъектов РФ начнется с 2020 года, когда будут согласованы и утверждены региональные программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Дальнем Востоке до 2025 года будет создано 135 тысяч новых рабочих мест. При поддержке новых инструментов 1500 новых предприятий округа обеспечили создание более 27 000 новых рабочих мест, причем 13 700 из них созданы в 2018 году.

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