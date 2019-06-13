Четверг, 13 Июня 2019 года
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На северо-западе Танзании объявили рейд против целителей

Общество

Деятельность целителей провоцирует ритуальные убийства, считает полиция

На северо-западе Танзании объявили рейд против целителей
Шаманы в масках. Африка

Табора, Танзания, 13 июня 2019, 07:39 — REGNUM  Полиция округа Игунга по области Табора объявила о начале масштабного рейда по задержанию представителей нетрадиционной медицины, которые не приняли в рассмотрение постановление о прекращении колдовских ритуалов, передает газета Nipashe.

Начальник полиции округа Игунга Алли Мкалипа сообщил об этом в пятницу, 7 июня, на заседании руководителей окружных администраций. Он заявил, что многие целители продолжают применять колдовство, что, в свою очередь, провоцирует ритуальные убийства.

Мкалипа рассказал, что недавно житель округа убил свою жену после посещения целителя. Он также призвал представителей местных администраций просвещать жителей округа в вопросах нетрадиционной медицины.

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