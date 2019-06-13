Губернатор Кузбасса: работы в сквере на месте «Зимней вишни» идут в графике

Кемерово, , 06:57 — REGNUM Работы по возведению сквера на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове идут по графику. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"После поездки в Крапивинский район объехал строительные площадки кемеровских объектов, — отметил глава региона. — Последним пунктом объезда стал сквер на месте «Зимней вишни». Работы идут в графике».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове на территории, где ранее стояло здание «Зимней вишни», начались подготовительные работы. 5 марта 2019 года на месте появилась техника — несколько грузовиков и экскаватор.

В августе 2018 года Сергей Цивилёв заявил, что памятный сквер на месте снесённого торгово-развлекательного центра, в котором 25 марта 2018 года произошёл пожар и погибли 60 человек, планируется открыть к 1 июня 2019 года.

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Отметим, что в конце мая кемеровский суд начал заслушивать показания потерпевших по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

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