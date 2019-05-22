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Двери в «Зимней вишне» были заперты: суд начал допрос потерпевших

Общество

В здании возникла паника

Кемерово, 22 мая 2019, 12:10 — REGNUM  Суд в Кемерове начал заслушивать показания потерпевших по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Одна из них, девушка-подросток, рассказала о запертых охранниками дверях здания, передает 21 мая радиостанция «Говорит Москва».По словам девушки, во время пожара охранники заперли двери на замок и не давали людям выйти. После того, как мужчины стали угрожать охранникам побоями, те отперли двери. Также сотрудники охраны мешали посетителям покинуть ТЦ, направляя их то в одну, то в другую сторону. Мать девушки добавила, что в здании возникла паника, не было табличем с направлением выхода и планов эвакуации. Женщина и её дочь смогли выйти, так как знали, куда нужно двигаться. Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в нем погибли 60 человек, включая детей. Рассмотрение дела по существу в Заводском районном суде Кемерова началось 16 мая.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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