Ливни и наводнения унесли жизни 17 человек в китайском Гуанси

Наньнин, Китай, , 05:15 — REGNUM Семнадцать человек погибли и еще девять пропали без вести в результате мощных ливней, обрушившихся на Гуанси-Чжуанский автономный района на юго-западе Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Более 590 тыс. человек так или иначе пострадали от непрекращающихся вот уже неделю ливней, сообщили в местном бюро по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности 1747 домов было разрушено наводнениями и еще 966 сильно пострадали. Более 30 тыс. человек были вынуждены переселиться.

Кроме того, 34,6 тыс. гектар пшеницы было повреждено водой. Местные метеорологи продлили «желтый» уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями в ряде городов провинции, включая Гуйлинь, Наньнин и Байсэ.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 19 человек стали жертвами наводнений на юге Китая в провинциях Гуандун и Гуанси, а 11 июня текущего года. Непогода продолжается, наводнения усиливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнения на юге Китая стали причиной гибели 19 человек