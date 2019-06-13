Четверг, 13 Июня 2019 года
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Ливни и наводнения унесли жизни 17 человек в китайском Гуанси

Общество

Более 590 тыс. человек так или иначе пострадали от непрекращающихся вот уже неделю ливней

Наньнин, Китай, 13 июня 2019, 05:15 — REGNUM  Семнадцать человек погибли и еще девять пропали без вести в результате мощных ливней, обрушившихся на Гуанси-Чжуанский автономный района на юго-западе Китая, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Более 590 тыс. человек так или иначе пострадали от непрекращающихся вот уже неделю ливней, сообщили в местном бюро по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности 1747 домов было разрушено наводнениями и еще 966 сильно пострадали. Более 30 тыс. человек были вынуждены переселиться.

Кроме того, 34,6 тыс. гектар пшеницы было повреждено водой. Местные метеорологи продлили «желтый» уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями в ряде городов провинции, включая Гуйлинь, Наньнин и Байсэ.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 19 человек стали жертвами наводнений на юге Китая в провинциях Гуандун и Гуанси, а 11 июня текущего года. Непогода продолжается, наводнения усиливаются.

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Сильные ливни и их последствия
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