«Желтые жилеты» освистали архангельского губернатора

Архангельск, , 19:32 — REGNUM Губернатору Архангельской области Игорю Орлову пришлось выступать с поздравлением под свист собравшихся на площади людей, передает корреспондент ИА REGNUM.

На концерт, посвященный Дню России, пришли люди в желтых жилетах, таким образом горожане выразили протест в связи со строительством мусорного полигона на станции Шиес. Губернатор, несмотря на выкрики: «Позор!» и гул неодобрения, свою речь не прервал, а закончив, спустился к народу. В ходе короткой беседы Игорь Орлов сообщил «желтым жилетам» уже неоднократно озвученную информацию: 15 июня строительство на станции будет заморожено, а все, что будет после — будет исключительно в рамках закона.

Напомним, на станции Шиес идет подготовка к строительству полигона ТКО для размещения отходов из Москвы. Проект, еще не прошедший необходимых экспертиз, признан правительством Архангельской области приоритетным. Планы региональных властей принять на своей территории отходы для захоронения подняли волну протестов. До их пор протестные акции проходят по всей области и за ее пределами. В Минприроды РФ назвали область самым проблемным регионом мусорной реформы рекомендовали местным властям провести разъяснительную работу с населением. После поручения аккаунты губернатора Орлова в соцсетях заметно оживились, а на станции Шиес открылся информационный центр.

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