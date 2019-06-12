Учёные из США попрощались с российским космическим телескопом

Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Американские ученые простились через социальную сеть с российским космическим телескопом «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), об этом сообщается на официальной странице Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO) в Twitter.

«До свидания и прощай, «Радиоастрон», — говорится на странице в социальной сети.

При этом специалисты NRAO написали латинскую транскрипцию слова «Dosvedanya» и добавили метку «радиотелескоп Грин-Бэнк».

Сообщение последовало после известия о завершении Роскосмосом эксплуатации обсерватории «Спектр-Р», причиной принятия которого стали серьезные поломки с его приемно-передающими устройствами.

Напомним, NRAO разрабатывает и управляет высокочувствительными радиотелескопами, к их числу относится и радиотелескоп Грин-Бэнк, расположенный в штате Западная Вирджиния. Именно этот радиотелескоп принимал научные данные от «Спектра-Р». В задачи телескопа входили изучение ядр галактик и различных космических явлений.

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