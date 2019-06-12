В Депздраве объяснили опасность поедания ледяного мороженого в жару

Москва, , 17:59 — REGNUM Эксперт московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников предупредил общественность об опасности употребления холодных напитков и мороженного в жару. Об этом 12 июня сообщает агентство «Москва».

По его словам, особенно опасно употреблять мороженое и холодные напитки, так как это приводит к резкому охлаждению дыхательных путей, что, в свою очередь, может спровоцировать ОРЗ. Соответственно, в случае непреодолимого желания утолить жажду, эксперт рекомендует делать это медленно, небольшими глотками.

Кроме того, Тяжельников настоятельно не рекомендует употреблять в жару молочные коктейли, газированную воду и кофе, вместо этого лучше пить морсы, компоты, воду и чай.

Напомним, в начале недели в Москве был зафиксирован температурный рекорд — впервые с 1999 года стрелка термометра в эти дни достигла 31 градуса. Абсолютный температурный рекорд в эти дни был зафиксирован в 1948 году, тогда воздух нагрелся до 32 градусов по Цельсию.

Читайте ранее в этом сюжете: В День России в Москву вернётся изнуряющая жара