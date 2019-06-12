Среда, 12 Июня 2019 года
11:36:23 МСК

На северо-востоке Китая изъята посылка с контрабандной слоновой костью

Общество

Сотрудники таможни городской почты обнаружили подозрительные вещи в одной из посылок из Эстонии

Чанчунь, Китай, 12 июня 2019, 11:36 — REGNUM  Таможня столицы провинции Цзилинь города Чанчунь на северо-востоке Китая изъяла 1,13 кг изделий из слоновой кости, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни городской почты обнаружили подозрительные вещи в одной из посылок из Эстонии. Оказалось, что внутри содержался орнамент, вырезанный на двух изделиях из слоновой кости.

Национальная администрация лесничества и пастбищ установила, что фигурки сделаны из кости африканского или азиатского слона, ввоз которых в Китай запрещен законодательно. Расследование продолжается.

Напомним, что с 2017 года в Китае действует полный запрет на импорт изделий из слоновой кости в рамках программы защиты редких животных. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня текущего года в провинции Гуанчжоу на юге Китая было изъято более 7,6 тонн бивней слона.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая изъято 7,5 тонн контрабандных бивней слона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить