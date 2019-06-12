Жителям кузбасского Киселёвска объяснили, как стать беженцем в Канаде

Киселёвск, Кемеровская область, , 09:06 — REGNUM В министерстве гражданства и иммиграции Канады ответили на просьбу жителей города Киселёвска Кемеровской области, которые ранее обратились к премьер-министру страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в их городе и регионе.

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Рассмотрение вопроса о предоставлении статуса беженцев жителям Киселёвска возможно только после того, как они покинут Россию, об этом пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу министерства Канады.

«Для рассмотрения вопроса о переселении в Канаду лица должны быть беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев. Беженец по Конвенции — это лицо, которое находится за пределами своей страны и из-за обоснованного страха преследования не желает в неё возвращаться», — уточнили в министерстве, подчеркнув, что решение о предоставлении статуса беженцев лицам, которые могли быть затронуты изменением климата принимается на индивидуальной основе.

Как ранее ИА REGNUM, ранее жители кузбасского города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев. Жители Киселёвска пожаловались на плохую экологическую ситуацию и в муниципалитете и в регионе. В видеообращении говорилось, что около 100 семей готовы в любой момент покинут свой город и переехать куда угодно, потому как фактически в черте их города открытым способом добывают уголь прямо рядом с жилыми домами. Отчего зимой снег черного цвета. Кроме того периодически горят угольные пласты и растёт заболеваемость раком.

После появления видеообращения на видеохостинге YouTube помощник губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва — Роман Быков заявил, что глава Кузбасса обещает помочь жителям Киселёвска.