Жители одного из городов Кузбасса хотят массово бежать в Канаду

Киселёвск, Кемеровская область, , 20:32 — REGNUM Жители города Киселёвска Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за крайне плохой экологической ситуации в их городе и регионе в целом. Видеообращение опубликовано 8 июня на видеохостинге YouTube.

Авторы обращения заявляют, что порядка 100 семей Киселёвска готовы в любой момент покинут свой город и переехать куда угодно. Жители указывают, что фактически в черте их города открытым способом добывают уголь прямо рядом с жилыми домами. Зимой из-за этого снег лежит черного цвета, периодически горят угольные пласты, а заболеваемость раком растёт. Жить в таких условиях просто невозможно, считают горожане.

Премьер-министр Канады, а также генсек ООН пока никак не отреагировали на это видеообращение, а вот власти Кузбасса решили высказаться. Так, помощник губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва — Роман Быков заявил, что глава региона обещает помочь жителям Киселёвска.

«Губернатор поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача — помочь жителям Киселёвска», — сказал Быков.

Также Быков заверил, что власти совместно с администрацией Киселёвска и администрацией угольных предприятий ведут работу над решением проблемы города. В частности, жителей города с тех территорий, где уже вплотную ведется добыча угля, стараются переселить в новое современное жильё, удалённое от разрезов. Также ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками.

«Все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы», — подчеркнул Быков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно в Киселёвске мэр этого города Сергей Шишкин выпил прозрачную жидкость, предположительно, с червями. Стакан ему дали местные жители, которые до этого несколько недель жаловались на наличие паразитов в водопроводной воде. Свое решение выпить подозрительную воду мэр Шишкин объяснил тем, что горожане его «довели», а сам он якобы 10 лет пользуется этой водой.