Вторник, 11 Июня 2019 года
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

Общество

Ведомство разработало проект поправок в правила освидетельствования лиц, управляющих транспортным средством

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Иллюстрация:  see2me.ru

Москва, 11 июня 2019, 22:58 — REGNUM  В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.

«Проектом предусматривается дополнение перечня признаков состояния опьянения показаниями приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

Предполагается, что обнаружение признаков опьянения будет служить основанием для освидетельствования водителя сотрудником полиции с использованием технических средств, обеспечивающих запись результатов исследования, или направления его на медицинское освидетельствование.

В МВД полагают, что инициатива позволит минимизировать субъективный подход в оценке состояния водителей, поспособствует соблюдению прав участников дорожного движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключит необоснованные процедуры освидетельствования.

Сообщается, что в настоящее время проект постановления правительства проходит процедуру общественного обсуждения.

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