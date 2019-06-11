Колокольцев о деле Голунова: права любого гражданина должны быть защищены

Москва, , 17:38 — REGNUM Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прокомментировал уголовное дело против журналиста портала Meduza Ивана Голунова, которое сегодня было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Заявление главы МВД опубликовала сегодня, 11 июня, пресс-служба ведомства.

По словам Колокольцева, после изучения результатов проведенных биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз было принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Уже сегодня гражданин Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, а все обвинения с него будут сняты.

При этом материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, которые задерживали Голунова и проводили обыски у него на квартире. На период проведения данной проверки все сотрудники полиции, причастные к делу Голунова, будут отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным об освобождении от занимаемой должности начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — подчеркнул министр внутренних дел России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. При его задержании в Москве у него якобы были обнаружены два небольших пакетика с наркотиками. А затем на его съемной квартире также якобы был обнаружен пакетик с наркотиками.

Сам Голунов заявил, что наркотические средства ему были подброшены коррумпированными сотрудниками полиции, которые связаны с кладбищенской мафией, против которой он вёл журналистское расследование.

Позднее были проведены экспертизы, которые установили, что Голунов наркотики не употребляет, следов наркотиков на его руках нет, а также нет следов его ДНК на якобы найденных у него пакетиков с наркотиками.