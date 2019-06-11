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Задержавшие журналиста Ивана Голунова полицейские отстранены от службы

Общество

Уголовное преследование журналиста прекращено в связи с недоказанностью его причастности к преступлению

Москва, 11 июня 2019, 17:38 — REGNUM  Задержавшие журналиста Ивана Голунова сотрудники полиции временно отстранены от работы. Об этом 11 июня сообщил министр иностранных дел России Владимир Колокольцев.

По его словам, материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет «для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина».

«На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — сообщил министр.

Ранее Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста портала Meduza Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено

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Дело журналиста Голунова
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