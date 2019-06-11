Глава Дагестана ответил на «территориальные претензии» Чечни

Махачкала, , 17:07 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан. Такое заявление политик сделал, комментируя инцидент, произошедший в ночь на 11 июня на окраине города Кизляра. где группа молодых дагестанцев снесла установленный Чеченской Республикой дорожный указатель с надписью «Шелковской район».

«У нас [с Чечней] есть общее понимание. Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — сказал Васильев в ходе рабочего совещания, чьи слова приводит его пресс-служба.

Политик заявил, что руководители органов власти Дагестана находятся в постоянном контакте с коллегами из Чечни по данному вопросу. Продолжив, он призвал к строгому соблюдению закона.

«Существует законный порядок установки знаков на дорогах. Я бы хотел предупредить, что закон в Республике Дагестан применяется без ограничения не только по хозяйственным и должностным преступлениям, но и в части преступлений против порядка, прав граждан, против насилия. Этого нельзя забывать, и мы не позволим никому раскачивать ситуацию в своих интересах», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что все дискуссионные вопросы при установлении административных границ в обязательном порядке будут обсуждаться не только внутри двусторонней структуры, но и с населением.

«Чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну, а в многостороннем порядке — это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы», — заявил Владимир Васильев.

Глава субъекта РФ добавил, что в настоящее время в данном направлении системных противоречий нет, и люди готовы к диалогу. Возникающие вопросы, по его словам, могут решаться, вплоть до применения референдумов.

«Сейчас есть какая-то часть населения, которая хочет «разогреть» ситуацию в своих узкокорыстных интересах. С этим мы будем работать и противостоять всеми, в том числе и правовыми, методами. Мы будем это делать согласованно, учитывая свои интересы и наших соседей, да и в целом СКФО», — резюмировал глава Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 году между Дагестаном и Чечней началась работа по определению административных границ в рамках исполнения поручения президента РФ и распоряжения правительства по внесению в ЕГРН координатных описаний границ соседних субъектов. Стороны провели две официальные встречи: одну в Грозном, другую — в Махачкале.

Однако в начале апреля дагестанские власти пожаловались, что Чеченская Республика в одностороннем порядке зарегистрировала право на пограничный земельный участок в Кизлярском районе Дагестана и 16 марта внесла его в свою кадастровую карту. На сайте Народного собрания республики появилось сообщение, что председатель правительства Артём Здунов и спикер парламента Хизри Шихсаидов направили письмо на имя полпреда президента в СКФО Александра Матовникова, руководителя Росреестра Виктории Абрамченко и председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

В сообщении говорилось, что в письмах указывалось на необходимость отмены постановки на учёт данного земельного участка для недопущения нарушения прав и законных интересов Республики Дагестан и его муниципальных образований. Однако уже на следующий день сообщение было удалено с сайта Народного собрания.

Позже, в середине апреля, о нарушениях со стороны Дагестана в процессе согласования границ заявили и чеченские активисты. По их мнению, дагестанская сторона «присвоила» земельные участки общей площадью более 300 гектаров, находящиеся на территории Шелковского и Ножай-Юртовского районов Чечни.

На официальных сайтах парламентов обеих северокавказский республик 16 апреля появились сообщения о том, что в ходе рассмотрения вопроса по уточнению границ на уровне руководителей соответствующих комиссий принято решение о приостановке работ по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель координационного совета НКО Дагестана, член республиканской рабочей комиссии по урегулированию пограничного вопроса Шамиль Хадулаев тогда рассказал, что причиной этому послужил ряд спорных вопросов, возникших между сторонами в ходе кадастрирования земель.

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