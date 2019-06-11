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В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Общество

О проблемах сообщили в том числе пользователи из России, Белоруссии и с Украины

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телеграм

Москва, 11 июня 2019, 16:27 — REGNUM  Пользователи мессенджера Telegram днём 11 июня сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Проблемы наблюдались главным образом у пользователей в Европе, в том числе Великобритании, Латвии, Польше, Италии, Испании, а также в России, Белоруссии и на Украине.

Сообщения о сбоях начали поступать около 14:00 по московскому времени, спустя час работа мессенджера стабилизировалась.

Практически все жалобы (93%) были связаны с невозможностью подключиться к сервису, у некоторых пользователей также наблюдались проблемы с отправкой сообщений. Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.

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