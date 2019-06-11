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Более 5 млн жителей Украины переболели гриппом с начала эпидсезона

Общество

Скончались 64 человека

Киев, 11 июня 2019, 15:17 — REGNUM  В течение эпидемического сезона 2018−2019 годов, гриппом на Украине переболели примерно 5,4 млн человек. Об этом заявили 11 июня в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Более двух третей от всех заболевших составили дети до 17 лет. При этом 64 человека скончались от осложнений.

«Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился при критическом ухудшении состояния — на 6-й день болезни и позднее», — рассказали в Центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае от гриппа на Украине скончался один человек.

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Грипп, ОРЗ
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