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Новый летальный случай гриппа зафиксирован на Украине

Происшествия

Заболеваемость выросла по сравнению с апрелем 2019 года

Киев, 22 мая 2019, 11:23 — REGNUM  За неделю с 13 по 19 мая на Украине скончался от гриппа один человек. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Всего с начала эпидемиологического сезона на Украине зафиксировали 64 смертельных случаев гриппа.

За отчётную неделю гриппом заболели 97 тыс. 858 жителей Украины, большая часть которых — несовершеннолетние. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на Украине умерли от гриппа четыре человека, включая одного ребёнка.

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Грипп, ОРЗ
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