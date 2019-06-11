Спор о границе между Чечней и Дагестаном удалось уладить?

Кизляр, Дагестан, , 19:22 — REGNUM Пограничный вопрос между двумя северокавказскими республиками — Дагестаном и Чечней — получил новое продолжение. Накануне, 10 июня, в социальных сетях появился видеоролик, сделанный жителем дагестанского Кизляра.

На нём видно, как на участке трассы на выезде из города появился дорожный указатель, обозначающий, что данная территория принадлежит Чечне, а именно — Шелковскому району республики. Позже, в ночь на 11 июня, стали появляться новые любительские видео, которые зафиксировали, как достаточно большая толпа дагестанцев в темноте принялась сносить установленный знак.

https://www.instagram.com/p/ByilyQkIQKQ/

Данный инцидент не мог не накалить обстановку, что, собственно говоря, и произошло. Первым из официальных лиц высказался председатель чеченского парламента Магомед Даудов. В прямом эфире у себя в Instagram он заявил, что Чечня «и пяди своего» не отдаст, а сорванные знаки будут поставлены обратно, «потому что они там должны быть», а тем, кто не согласен, посоветовал учить историю.

Не дожидаясь утра, в Кизляр из Чечни прибыла колонна военнослужащих и военной техники. Ближе к середине дня к месту инцидента также прибыли официальные делегации обеих республики. После беседы на территории спорного участка стороны отправились в администрацию Казлярского района, где состоялось совещание.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM общественный деятель, член дагестанской рабочей комиссии Шамиль Хадулаев, в ходе совещания стороны пришли к единой позиции. Решено, что снесённый чеченский знак будет восстановлен, а напротив него, на дагестанской территории, будут установлены дагестанские указатели. Собеседник также добавил, что ситуация в настоящее время стабилизировалась.

https://www.instagram.com/p/BykN3YUAOyT/

По словам историка Зураба Гаджиева, сторона трассы, на которой был установлен знак, а также участок земли за ним, действительно относятся к Чеченской Республике. Однако указатель на этом месте ранее никогда не стоял, в связи с чем его появление и шокировало жителей Кизляра и Кизлярского района, отметил Гаджиев.

«Как доходчиво разъяснил наш министр [транспорта и дорожного хозяйства] Ширухан Гаджимурадов, по федеральному законодательству знаки устанавливают те, кто обслуживает участок. Данный участок трассы всю жизнь обслуживался дагестанскими ведомствами и службами: на нём дагестанский асфальт уложенный и укатанный дагестанскими рабочими. Чеченская сторона никогда ничего здесь не делала», — пишет эксперт у себя в Facebook.

Позже, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Гаджиев уточнил, что речь идёт о территории площадью примерно 2,5 тыс. кв. м. Данная земля, по его словам, принадлежит Чечне, несмотря на то, что она окружена дагестанской землёй.

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Напомним, работы по уточнению и установлению административных границ между Дагестаном и Чечней велись с начала года. С первых дней первые лица обеих республик неоднократно заявляли, что процесс идёт в дружелюбной атмосфере, без каких-либо споров и конфликтов. Однако споры со временем всё же стали возникать, из-за чего даже пришлось временно приостановить решение пограничного вопроса.

На фоне ранее случившегося пограничного конфликта между Чечней и другой северокавказской республикой — Ингушетией, дагестанские общественники и рядовые граждане высказывали свою обеспокоенность установлением границ между Дагестаном и Чечней, несмотря на успокаивающие заявления политиков. Жители Дагестана боятся, что местная власть проявит пассивность и уступит свои земли.

Не успокаивало ситуацию и недостаточное информационное освещение процесса согласования границ, который проходил в закрытых кабинетах. С народом не проводится соответствующая разъяснительная работа, а потому люди начинают действовать инициативно и самостоятельно. Нельзя не согласиться с историком Зурабом Гаджиевым, который написал, что своими последними действиями дагестанцы дали понять, с какой решимостью будут отстаивать каждый метр своей земли.

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