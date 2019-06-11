Закредитованность граждан РФ – «кабала не по глупости»

Москва, , 14:49 — REGNUM Объяснение главы Минфина РФ Антона Силуанова логично, но неполно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Ведь российские граждане не по глупости и жадности залезают в кредитную кабалу. Для многих кредиты становятся единственной возможностью обеспечить себе сохранение привычного уровня потребления, а для многих и вовсе поддержать существование», — подчеркнул эксперт.

По его словам, реальные располагаемые доходы населения снижаются много лет, инфляция, хоть и несколько замедлилась в последние годы, продолжает расти быстрее, чем зарплаты. Купить жильё без ипотеки могут себе позволить лишь несколько процентов жителей России. При этом правительство ещё и накручивает налоги, пошлины и штрафы.

«Несомненно, борьба с теневыми доходами — дело благородное. Но многие идут на получение серых и черных зарплат не от хорошей жизни — бизнес не тянет выплату всех налогов и социальных сборов в условиях экономической стагнации. Впрочем, возможно, г-н Силуанов не очень это замечает, с зарплатами чиновников ситуация обстоит гораздо лучше», — высказал свое мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, почему растущие зарплаты граждан не сказываются на их реальных располагаемых доходах. По его словам, отрицательное влияние оказывают два фактора: расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор.

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