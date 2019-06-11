Суд в Петербурге «выталкивает» Ирину Воронцову в руки киевского режима

Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении жалобы гражданки Украины, волонтера Донецкой Народной Республики Ирины Воронцовой на действия управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ранее это полицейское управление отказало ей в предоставлении временного убежища в России.

Без права на российское убежище Воронцовой грозит депортация на Украину, где ее могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет за поддержку «сепаратистов» в Донбассе, то есть за помощь людям, не согласным с агрессивной националистической политикой киевского режима.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Воронцовой — Алексей Калугин, — такое решение суда было ожидаемым, хотя сторона истца надеялась заявить экспертизу о состоянии здоровья женщины, но суд не дал на это времени. Не повлияло на суд и выступление самой Воронцовой.

Теперь заявительница и ее адвокат будут подавать жалобу на решение районного суда в Санкт-Петербургский городской суд. Для этого есть месяц с момента изготовления решения суда первой инстанции в окончательной форме. Этого пока не произошло.

«Мы будем обжаловать. Пока жалоба не будет рассмотрена, у Воронцовой есть законные основания находиться в России. Дальше будем смотреть, что делать», — сказал Калугин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Воронцова с 2000-х годов на Украине принимала участие в акциях против украинских националистов. В 2009 году она вышла замуж за гражданина РФ, приехала в Петербург, получила вид на жительство в России. После госпереворота на Украине в 2014 году Воронцова занималась организацией гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Муж Воронцовой служил в составе ополчения ДНР. В случае высылки на Украину женщине грозит 15 лет тюрьмы за так называемое «пособничество террористам», как называют в Киеве тех, кто выступил против госпереворота.

Воронцовой аннулировали вид на жительство в РФ после задержания ее в ноябре 2017 года в Петербурге на несанкционированной акции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, и привлечения к административной ответственности. Воронцова обжаловала эти решения в судебном порядке, но российские суды отказали ей как в отмене административного взыскания, так и в сохранении вида на жительство.

В середине сентября 2018 года Ирина Воронцова подала заявление о предоставлении ей в РФ временного убежища. Спустя три месяца, в декабре 2018 года, ей отказали в таком убежище.

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