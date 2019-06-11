На севере Танзании начали вакцинацию скота от сибирской язвы

Моши, Танзания, 11 июня 2019, 14:08 — REGNUM Жители округа Моши начали принимать меры предосторожности против вспышки сибирской язвы. В ходе кампании против болезни было вакцинировано 3856 коров, коз, овец и свиней, передает газета Nipashe.
Член местной администрации Уилхард Китали на прошлой неделе сообщил о начале кампании по просвещению населения о важности прививания скота от различных болезней.
«Мы вакцинировали 1768 кров, 1567 коз и овец, 521 свинью, чтобы предотвратить распространение сибирской язвы», — заявил Китали.
Параллельно с кампанией вакцинации в округе усилили меры по контролю качества мяса.