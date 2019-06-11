В Новосибирске отменяется особый противопожарный режим

Новосибирск, , 12:00 — REGNUM В Новосибирске прекращает действовать особый противопожарный режим. Как сказано в сообщении городской мэрии, пожарная обстановка на территории муниципалитета стабилизировалась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории города Новосибирска» мэр Анатолий Локоть подписал ещё 29 апреля — из-за повышения пожарной опасности и увеличения количества случаев возгораний сухой травы и мусора на территории города.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе города, за пять месяцев текущего года на территории Новосибирска произошёл 1 921 пожар, из которых 633 — из-за поджога сухой травы, 114 — сжигания мусора. За это же время на пожарах погибло 16 человек, травмировано — 72 человека.

«Наиболее распространенными причинами пожаров на территории города Новосибирска остаются: неосторожное обращение с огнём — 1 616 случаев (84% от общего количества), погибли семь человек; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 169 случаев (9%), по этой причине погибли шесть человек; нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 60 случаев (3%), погибли два человека», — уточнили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый противопожарных режим был введён и в районах Новосибирской области.

За несоблюдение или нарушение режима новосибирцам грозил штраф: гражданам — от 2 000 до 4 000 рублей; должностным лицам — от 15 000 до 30 000 рублей; юридическим лицам — от 200 000 до 400 000 рублей.

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