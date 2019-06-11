Более половины парка самолётов в России не соответствуют новым требованиям

Москва, , 09:09 — REGNUM Почти 400 самолётов российских авиакомпаний не соответствуют новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры. Это более половины всего парка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Минтрансе и пяти авиакомпаниях. Отмечается, что десять лайнеров из этого списка уже прекратили полёты. Причина — отсутствие необходимых дополнительных сертификатов.

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Речь идёт о требовании Росавиации, которое ведомство начало выдвигать зимой-осенью 2019 года, к российским авиакомпаниям сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолётов, зарегистрированных в зарубежным реестрах. Подобные изменения переносчики вносят в бывшие в употреблении самолёты, взятые в лизинг на вторичном рынке.

Сертифицировать изменения и отвечать за лётную пригодность лайнера страну регистрации самолёта обязывает приложение 83-bis к Чикагской конвенции. Однако теперь Росавиация начала требовать сертификации таких изменений в России.

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По данным издания, в зоне риска оказались три Boeing 777 перевозчика Royal Flight. Всего у авиакомпаний более 600 средне — или дальнемагистральных лайнеров зарубежного производства.

Как сообщал ИА REGNUM, в конце мая генеральный прокурор Юрий Чайка заявил о наличии серьёзных проблем в российской авиационной отрасли, в частности, в области обеспечения безопасности полётов. По его словам. это показала смертельная катастрофа самолёта SSJ-100, которая произошла в начале мая в московском аэропорту «Шереметьево».

Так, Чайка отметил, что госпрограмма обеспечения безопасности полётов не соответствует международным требованиям, а предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации обязательства не выполнены. Кроме того, с 2017 года по требованию прокуроров в России были отстранены от полётов 550 лётчиков, у 160 аннулированы лётные свидетельства. Также прокуратура выявила 400 самолётов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и сертификаций.