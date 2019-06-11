«Клещи» в человечьем обличье: жена сибирского политика ответила на критику

Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Супруга некогда влиятельный сибирского политика Виктора Толоконского Наталья Толоконская, которая ранее заявила о пользе укусов клещей для укрепления иммунитета человека, опубликовала в Instagram новый пост. Она ответила на критику, обрушившуюся на неё после того, как она предложила применять для профилактики клещевых инфекций гомеопатические средства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Виктор Толоконский из политической деятельности ушёл в концертную

«Концентрация воинствующего невежества на 1 кв. см жизни, кажется, достигла рекордного уровня. Мне жаль, что, поддавшись искажённой информации, этому невольно подыграли серьёзные люди. Тем более на бесспорном научном тезисе о ценности и надежности естественной иммунизации. «Клещи» в человечьем обличье пытались кусать меня нещадно, и теперь мой иммунитет ко лжи, недоброжелательности, хамству как никогда силён. Лесные клещи охнули и поторопились с инвестициями в здоровье! Доверились только мне и Ивану Урганту. Спасибо, Иван Андреевич, ваше искрометное остроумие произрастает от свободы и уважения к людям», — написала Наталья Толоконская.

https://www.instagram.com/p/ByenqedFrHa/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях Наталья Толоконская задала своим читателям вопрос, что они думают о клещевом энцефалите. Комментируя результаты опроса, она написала, что «через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям». В качестве экстренной профилактики клещевых инфекций она предложила использовать взамен «устаревшего» имунноглобулина гомеопатические средства.

Заявление Толоконской вызвала бурную реакцию в соцсетях, после чего она удалила его.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач из Красноярска заявила о повышении иммунитета через укусы клещей