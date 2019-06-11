Вторник, 11 Июня 2019 года
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Незаконный оздоровительный центр нашли в Дагестане

Общество

Владелец учреждения не имеет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дагестанские Огни, Дагестан, 11 июня 2019, 08:28 — REGNUM  Незаконно работающий оздоровительный центр выявлен в городе Дагестанские Огни. Коммерческий объект, как установлено, функционировал без разрешения местной власти на ввод в эксплуатацию, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Предприниматель, нарушивший закон, оштрафован. В городской суд направлен иск о приостановлении эксплуатации оздоровительного центра до получения положенного разрешения. Кроме того, мэр города привлек за бездействие к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо отдела архитектуры.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском городе Хасавюрте была пресечена деятельность незаконной аптеки, работающей без лицензии. На нелегальной продаже медикаментов её владелица — 55-летняя местная жительница — успела заработать более 9,2 млн рублей.

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Незаконное предпринимательство
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