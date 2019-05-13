Аферистка в Дагестане нелегально продала лекарства на 9 млн рублей

Хасавюрт, Дагестан, , 15:17 — REGNUM Деятельность незаконной аптеки, работающей без лицензии, пресечена в дагестанском городе Хасавюрте. Нелегальная продажа медикаментов принесла её владелице — 55-летней местной жительнице — доход в размере свыше 9,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе республиканского МВД.

Аптека пользовалась у жителей Хасавюрта популярностью, поскольку находилась в оживленной части города. В ходе проверки полицейские также изъяли тетради с записями о доходах и расходах, а также должниках учреждения. В настоящее время собран материал для принятия процессуального решения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за незаконное предпринимательство в сфере производства лекарств в Кабардино-Балкарии фигурантом уголовного дела стал гендиректор ООО «Бивитекс». По данным следствия, компания без лицензии выпускала препарат «Тамбуил-суппозиторий». Установлен факт производства и сбыта лекарств в аптечную сеть Самарской области на сумму около 775 тысяч рублей.