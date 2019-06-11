Пока драконьи лодки «отводили зло», китайская полиция задерживала беглецов

Пекин, , 07:36 — REGNUM Китайская железнодорожная полиция задержала 355 беглецов по всей стране во время Праздника драконьих лодок, сообщили в железнодорожном бюро общественной безопасности, передает 10 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 164 тыс. единиц опасных материалов и порядка 4,65 кг наркотиков также было изъято железнодорожной полицией за время праздников с 7 по 9 июня. Помимо полицейских облав, которые помогли улучшить криминогенную ситуацию в стране, правоохранители также занимались борьбой с потенциальными угрозами, вызванными плохой погодой.

Напомним, что Праздник драконьих лодок является или Дуань-у отмечается в Китае на пятый день пятого месяца по лунному календарю. Будучи традиционным китайским праздником, он символизирует приход лета, что приводило к росту заболеваемости разного рода инфекционными заболеваниями.

В древности это считалось проделками злых духов. Праздник же призван «отвести зло» от человека. Одним из атрибутом праздника является гребля на лодках в форме драконов, а также поедание цунцзы — комочков риса в виноградном листке.