Нижегородские власти продают изъятое у бесхозяйственника здание-памятник

Нижний Новгород, , 04:22 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 12 августа 2019 года планирует продать с публичных торгов объект культурного наследия «Ярмарочная водозаборная станция», который расположен на улице Стрелка в Нижнем Новгороде. В собственность двухэтажное здание готовы передать за 4,783 млн рублей — такова начальная цена лота, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данное здание общей площадью 795,3 кв. м расположено на улице Стрелка, 21в и с августа 1993 года входит в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Это закреплено в решении Нижегородского областного Совета народных депутатов. Двухэтажное здание готовы продать за 4,783 млн рублей. Покупатель должен будет заключить охранное обязательство.

В документации собственником числится не министерство, а частное лицо — Александр Ильченко. Решением Канавинского районного суда Нижнего Новгорода от 24 декабря 2018 года был удовлетворён иск управления государственной охраны объектов культурного наследия региона об изъятии «у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия». Во время суда истец заявил, что собственник «совершает действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, его физическую утрату». Также уточнялось, что некие лица осуществляли демонтаж объекта культурного наследия и некоторых элементов у него уже нет — степень утрат составляет более 40%. Предписание о выполнении противоаварийных работ собственник не выполнил.

Станция расположена на земельном участке площадью 437 кв. м, который передан в аренду до 14 января 2058 года. В договоре купли-продажи будет закреплено ограничение прав и обременение в виде обязанности сохранения и использования только в целях, «не наносящих ущерба физической сохранности здания». Также покупатель должен будет выполнить ремонтно-реставрационные работы, которые оцениваются в 68,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода планируется за счёт привлечения средств федерального бюджета восстановить 70 объектов культурного наследия.

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