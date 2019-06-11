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Арестован первый подозреваемый в убийстве мастера спорта в Москве

Общество

Михроччон будет находиться в СИЗО два месяца

Арестован первый подозреваемый в убийстве мастера спорта в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)

Москва, 11 июня 2019, 01:33 — REGNUM  Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Аловадинзоду Михроччону, подозреваемому в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, Чертановским судом Москвы.

Михроччон арестован до 8 августа. Решение принято на заседании суда 10 июня. Подозреваемый свою вину отрицает.

Напомним, Михроччон — первый из шести подозреваемых в убийстве Чуева, которое произошло в ночь на 8 июня 2019 г. на Южнобутовской улице в Москве. Чуева избила до смерти группа людей после того, как он заступился за беременную женщину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте шести подозреваемых в убийстве Чуева.

Читайте ранее в этом сюжете: СК ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта

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