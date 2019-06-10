Полиция Новосибирска разыскивает обманутых дольщиков ПТК-30

Новосибирск, , 16:29 — REGNUM Следственное управление МВД России по Новосибирску разыскивает участников долевого строительство девяти долгостроев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Внимание полиции привлекли незавершённые дома в Ленинском (дома №1, № 4 по ул. Волховской, 37), Октябрьском (дома № 5, № 6 по ул. Вилюйской, 5), Заельцовском (дома № 1, № 2 по ул. Д. Ковальчук, д.378/1) и Кировском (№ 1, 2, 3 ул. Зорге, 229/1) районах Новосибирска.

«Для осуществления деятельности в рамках своей компетенции органы предварительного следствия просят участников долевого строительства домов, расположенных по вышеуказанным адресам, позвонить в Следственное управление МВД России по городу Новосибирску», — говорится на сайте ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Отметим, что данные дома возводилисьзастройщиками, входящими в ГК «ПТК-30». Все они сегодня проходят процедуру банкротства.

Компания ПТК-30 до 1993 года являлась подразделением Строительного треста №30. Из восьми организаций, входящих в состав треста, остались только четыре, и ПТК-30 была одним из крупнейший строительных холдингов Новосибирска. В настоящее время совладельцев холдинга Владимира и Антона Коноваловых (отец и сын) обвиняют в мошенничестве с жильём. Предполагаемый ущерб от их действий оценивается в 20 млн рублей. Антон Коновалов находится в СИЗО, Владимир Коновалов — под домашним арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске суд просят оштрафовать, но освободить совладельца ПТК-30