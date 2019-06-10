В сети заблокирован ролик с оскорблением Герба России

Москва, , 14:33 — REGNUM Администрация видеохостинга Youtube закрыла доступ к видеороликам с заявлениями экстремистов, в которых присутствует оскорбление государственного герба РФ. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба Роскомнадзора.

Речь идет о видеозаписях и агитационных материалах экстремистских организаций, в том числе — роликах с участием чеченского террориста Шамиля Басаева. Администрация сайта заблокировала их после уведомления Роскомнадзора, которому, в свою очередь, поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство указало на необходимость исполнения федерального закона, известного как закон «о неуважении к государственным символам».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации» было возбуждено в отношении жителя Оренбургской области. Молодой человек, желая повеселить друзей, сорвал флаг с дома культуры и расхаживал с ним на плечах.

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