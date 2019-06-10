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Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Общество

Он состоится в конце июня в одной из отелей в Шотландии

Глазго, Великобритания, 10 июня 2019, 13:31 — REGNUM  Бывший полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксен намерен провести последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками. О прощальном вечере нидерландский спортсмен объявил в Twitter.

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Встреча пройдёт 28 июня в отеле GoGlasgow Urban Hotel в Шотландии. Стоимость входного билета составит 70 евро.

https://twitter.com/broxi63/status/1124394372169121792

В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован. Он утратил способность говорить, поэтому к своим фанатам он обратился с помощью устройства генерации речи.

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В своём видеообращении Риксен заявил, что устал бороться с болезнью.

«Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся», — сказал Фернандо Риксен.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём диагнозе — болезни Лу Герига — Риксен сообщил в октябре 2013 года. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Напомним, Фернандо Риксен играл в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год. За это время он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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