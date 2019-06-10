Бывший замглавы Коми Чернов приговорён к 9 годам колонии

Москва, , 13:27 — REGNUM Бывшему заместителю главы Коми Алексею Черному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Соответствующее решение принял 10 июня Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также бывшему чиновнику назначили штраф в размере 160 млн рублей и запретили занимать руководящие должности в течение четырёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в 160 млн рублей.

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