Понедельник, 10 Июня 2019 года
13:27:20 МСК

Бывший замглавы Коми Чернов приговорён к 9 годам колонии

Общество

Также экс-чиновнику назначен крупный штраф

Москва, 10 июня 2019, 13:27 — REGNUM  Бывшему заместителю главы Коми Алексею Черному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Соответствующее решение принял 10 июня Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также бывшему чиновнику назначили штраф в размере 160 млн рублей и запретили занимать руководящие должности в течение четырёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в 160 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве суд начал оглашать приговор по делу экс-главы Коми Гайзера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Дело Гайзера»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить