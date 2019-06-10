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Суд признал вину бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера

Общество

Оглашение приговора продолжается

Суд признал вину бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера
Иллюстрация: Printmeposter.com
Вынесен приговор

Москва, 10 июня 2019, 13:17 — REGNUM  Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера признали виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве, легализации преступных доходов и получении взяток. Соответствующее решение 10 июня было оглашено в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер, а также почти два десятка его подельников были задержаны 20 сентября 2015 года.

По версии следствия и государственного обвинения, преступное сообщество во главе с Гайзером незаконно завладело тремя предприятиями — Сыктывкарский хлебокомбинат, Сыктывкарский молочный завод, а также ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая». В создании преступного сообщества обвиняется Александр Зарубин — бывший советник предшественника Гайзера на посту главы республики Владимира Торлопова.

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«Дело Гайзера»
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